Agroindústrias de MS conquistam Selo ARTE e ganham mercado nacional

Agroindústrias atendidas pelo Senar/MS conquistam Selo ARTE e ampliam valorização de produtos artesanais. Produtos sul-mato-grossenses ganham mercado nacional com certificação de qualidade. Reconhecimento fortalece tradição, identidade regional e segurança alimentar. Duas agroindústrias de Mato Grosso do Sul, atendidas pela ATeG Agroindústria do Senar/MS, conquistaram o Selo ARTE, certificação nacional que autoriza a comercialização de produtos artesanais de origem animal em todo o Brasil, reconhecendo a qualidade, o cuidado sanitário e o modo de fazer tradicional. Foram certificados o Salame Pantaneiro da Nostra Charcuterie, de Campo Grande, e o Queijo Nicola e a Manteiga de Garrafa da agroindústria Vaca Braba, de Anastácio, produtos que carregam a identidade e os sabores regionais do Estado.

A conquista amplia o acesso a novos mercados e reforça a valorização cultural das agroindústrias artesanais, resultado de um trabalho contínuo de orientação técnica, adequações estruturais e planejamento. Produtores destacam que o acompanhamento da equipe do Senar/MS foi fundamental em todas as etapas do processo, desde a formalização até o atendimento às exigências do Selo ARTE.

Para a instituição, a certificação representa a visibilidade da história, das tradições e do uso consciente das matérias-primas regionais. Com essas novas conquistas, o Senar/MS soma cinco Selos ARTE obtidos até o fim de 2025 e mantém dezenas de processos em tramitação para 2026, fortalecendo o desenvolvimento da agroindústria artesanal sul-mato-grossense.