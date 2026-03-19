quinta-feira, 19/03/2026

Agressores de mulheres terão tornozeleira eletrônica imediata

Aumento de penas e dispositivos de alerta acompanham a nova regra

Milton
Publicado por Milton
Foto: Criado por IA

Senado aprova PL 2.942/2024 que fortalece proteção às vítimas

O Senado aprovou nesta quarta-feira (18) o PL 2.942/2024, que determina o uso imediato de tornozeleira eletrônica por agressores de mulheres e crianças em situação de violência doméstica, inclusive em cidades sem juiz, podendo delegados aplicarem a medida. A proposta, relatada pela senadora Leila Barros (PDT-DF), transforma o monitoramento eletrônico em medida autônoma de proteção, prevê dispositivos de alerta para as vítimas e aumenta a pena por descumprimento de medidas protetivas.

Além disso, amplia recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para compra e manutenção dos equipamentos, tornando permanente o programa de acompanhamento e prevenção à violência. O projeto segue agora para sanção presidencial.

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