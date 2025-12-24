quarta-feira, 24/12/2025

Agepen conclui telamento de pavilhões do Presídio de Trânsito e reforça segurança

Milton
Publicado por Milton
Foto: Comunicação Agepen

A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) concluiu este mês a instalação de telamento sobre todos os solários dos pavilhões do Presídio de Trânsito de Campo Grande (PTran), em uma ação estratégica para fortalecer a segurança da unidade e dificultar o arremesso de materiais proibidos.

Segundo o diretor do PTran, Maycon Roslen de Melo, o telamento é uma barreira preventiva que fortalece nosso combate à entrada de ilícitos e contribui para a disciplina e a ordem dentro da unidade. A medida é parte do esforço contínuo da unidade para aprimorar suas ações de segurança. “Seguimos firmes no combate à entrada de ilícitos e no aprimoramento das operações internas”, destacou.

O telamento já é realidade em outras unidades prisionais da capital, como o Instituto Penal de Campo Grande e as penitenciárias da Gameleira. No interior do estado, unidades masculinas de regime fechado em Naviraí, Corumbá e Três Lagoas, entre outras, também contam com essa estrutura.

No Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho – a Máxima de Campo Grande — atualmente o maior presídio de Mato Grosso do Sul, as intervenções realizadas em grande parte com utilização de mão de obra prisional, abrangem desde reformas profundas até a criação de novos espaços essenciais ao funcionamento da unidade.

Uma das medidas mais emblemáticas foi a instalação de telamento “antidrone” sobre os pavilhões 1 ,2 e 6, para  impedir ou dificultar o arremesso de ilícitos. A medida, considerada um divisor de águas, impacta diretamente na segurança global da penitenciária.

