Agenda: Natal dos sonhos e casa do Papai Noel

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), convida os veículos de comunicação para uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira, dia 5 de dezembro, às 19h, na Praça Ary Coelho.

O objetivo é apresentar à imprensa a Casa do Papai Noel, um dos principais atrativos do Natal dos Sonhos, e mostrar os últimos preparativos para a abertura dos portões para a realização do Natal na Praça.

Agenda:

Data: Sexta-feira (5)
Horário: 19h
Local: Praça Ary Coelho – Centro

