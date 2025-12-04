Agenda: Natal dos sonhos e casa do Papai Noel

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), convida os veículos de comunicação para uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira, dia 5 de dezembro, às 19h, na Praça Ary Coelho.
O objetivo é apresentar à imprensa a Casa do Papai Noel, um dos principais atrativos do Natal dos Sonhos, e mostrar os últimos preparativos para a abertura dos portões para a realização do Natal na Praça.
Agenda:
Data: Sexta-feira (5)
Horário: 19h
Local: Praça Ary Coelho – Centro