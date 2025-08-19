terça-feira, 19/08/2025

Adriane, Tereza e Santullo fortalecem PP com filiação de Riedel e Rodrigo Perez

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Filiação reforça aliança com a prefeita Adriane Lopes; O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas elogia Santullo como liderança para o cenário estadual e federal.

O governador Eduardo Riedel e o secretário Rodrigo Perez oficializaram sua filiação ao Progressistas (PP), em Brasília, durante a convenção nacional que consolidou a federação entre o PP e o União Brasil. O movimento reforça a dobradinha política já existente entre o Estado e a Prefeitura de Campo Grande, liderada por Adriane Lopes (PP).

A prefeita destacou que a união partidária fortalece ainda mais a parceria administrativa em prol da capital. “A chegada do governador ao nosso partido simboliza mais força política e a certeza de novas conquistas para Campo Grande e para todo Mato Grosso do Sul”, afirmou Adriane.

O presidente estadual do PP, Marco Aurélio Santullo, também esteve presente no evento, sendo reconhecido como peça importante para o fortalecimento da legenda em Mato Grosso do Sul.

Durante o ato, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez questão de elogiar Santullo. Segundo ele, trata-se de uma liderança com “política e competência para ajudar a população”, acrescentando ainda que “é um nome que precisamos no cenário estadual de Mato Grosso do Sul e também federal”.

Com as novas filiações e o fortalecimento das alianças, o Progressistas consolida sua posição como uma das principais forças políticas do Estado.


