terça-feira, 2/09/2025

“Adrenalina a milhão”: pescador mergulha para capturar pintado de 1,61 m em rio de MS

Frio, enrosco e emoção marcam pescaria de guia em Fátima do Sul

Milton
Publicado por Milton
Foto: Romário Godez

O guia de pesca Romário Godez viveu uma aventura digna de filme nas primeiras horas da manhã do último sábado (30), no rio Dourados, em Fátima do Sul. Às 6h, enfrentando frio intenso, ele fisgou um enorme pintado de 1,61 metro e precisou mergulhar para salvá-lo após a linha enroscar em um galho.

“A adrenalina foi a milhão. Entrei no rio pra desviar a vara e consegui continuar a briga ali mesmo, dentro d’água”, contou Romário, que participa da operação Pesca Monstro do Rio Fishing.

Guia desde 2020, ele acompanha turistas do Brasil inteiro na pesca esportiva. Em 2024, Godez também fisgou o maior pintado já registrado no país: 1,76 metro. Contudo, a medida oficial homologada ficou em 1,60 m, devido às regras que desconsideram nadadeiras.

“Era um hobby, virou paixão e profissão”, afirmou o pescador.

VÍDEO: Romário Godez
BOCA AGRONEGÓCIO

