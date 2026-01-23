Adeus, cartório: Certidões de nascimento, casamento e óbito agora podem ser emitidas sem sair de casa

Enfrentar filas quilométricas em cartórios e lidar com burocracias intermináveis agora é coisa do passado. Agora, qualquer cidadão brasileiro pode resolver esse tipo de burocracia pelo computador, mantendo a segurança e a autenticidade dos dados do documento digital. Esta modernização permite que processos jurídicos e administrativos ganhem uma agilidade e o cidadão economize tempo e recursos que seriam gastos com deslocamentos e esperas presenciais.

As certidões digitais como de nascimento, casamento ou óbito, podem ser obtidas através do site do Registro Civil (registrocivil.org.br). A operação é simples: basta acessar o site do Registro Civil e selecionar o documento desejado. O sistema é intuitivo e permite a busca por registros em todo o território nacional. O login na plataforma também pode ser feito de forma simplificada através da conta Gov.br. Após preencher os dados, o sistema gera uma taxa de emissão que varia conforme o serviço. O pagamento é flexível, aceitando Pix, boleto bancário ou cartão de crédito. Ao final do processo, você decide como deseja receber o documento solicitado: por download imediato do arquivo digital, envio pelos Correios ou retirada presencial.

O documento é gerado em formato PDF e assinado digitalmente pelo cartório competente com o certificado ICP-Brasil, garantindo que o arquivo seja oficial e aceito em órgãos públicos. É importante destacar que a certidão digital é uma imagem fiel do registro em papel. Contudo, ela deve ser apresentada em seu formato digital para manter a comprovação de sua validade, ou seja, tem que ser o Pdf e não um print. A medida promete dar mais comodidade ao cidadão descomplicando burocracias,