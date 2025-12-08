Adeus a Gehry, gênio do design moderno

Frank O. Gehry, um dos arquitetos mais inovadores do século XX, morreu aos 96 anos em Santa Monica, Califórnia, após breve doença respiratória. Seu nome ficou mundialmente associado ao Museu Guggenheim Bilbao, obra-prima que transformou a cidade espanhola e consolidou sua fama. Ao longo de mais de seis décadas, Gehry explorou o potencial escultural da arquitetura, criando edifícios icônicos como a Walt Disney Concert Hall e a Fundação Louis Vuitton.
Reconhecido pelo Prêmio Pritzker em 1989, ele desafiou padrões e trouxe liberdade emocional ao design arquitetônico. Sua trajetória começou em Toronto, atravessou Los Angeles e alcançou centros culturais globais, sempre com atenção ao contexto e à vida humana. Gehry combinava materiais cotidianos com formas arrojadas, refletindo experiências pessoais e visão artística única.
Mesmo próximo do fim da vida, ele continuava a projetar, reafirmando seu compromisso de tornar o mundo um lugar melhor por meio da arquitetura.