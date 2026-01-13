terça-feira, 13/01/2026

Adeus a Antônio Braga, referência da política sul-mato-grossense

Milton
Publicado por Milton
Foto: Giuliano Lopes/Alem/Arquivo

O ex-deputado estadual e ex-secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antônio Braga, morreu aos 87 anos nesta terça-feira (13), em Campo Grande, vítima de câncer pulmonar. Nascido em Três Lagoas em 1938 e criado na Capital, Braga iniciou a carreira como mensageiro, estudou Direito em São Paulo e retornou à cidade para atuar como advogado, defendendo famílias em áreas periféricas. Entrou na política em 1983 como vereador, foi reeleito três vezes, presidiu a Câmara Municipal e se destacou por projetos de moradia e incentivo a associações comunitárias.

Eleito deputado estadual em 1999, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça e assumiu a Secretaria de Justiça e Segurança Pública a convite do governador Zeca do PT. Mesmo após deixar cargos públicos, continuou influente como conselheiro político. Lideranças, como o vereador Carlão, lembram Braga como mentor e exemplo de dedicação à comunidade. O velório será no Cemitério Jardim das Palmeiras, com sepultamento às 14h desta quarta-feira.

