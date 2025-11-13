ACP lança Prêmio Educar para as Relações Étnico-Raciais e reafirma compromisso com uma educação pública sem racismo

No mês da Consciência Negra, a ACP – Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública reafirma seu compromisso histórico com uma educação pública democrática, plural e sem racismo ao protagonizar ações no VIII Seminário Regional Diálogos Interculturais, que será realizado de 17 a 20 de novembro de 2025, em Campo Grande.

O evento, que também integra a VI Semana da Consciência Negra e o I Seminário Internacional sobre Políticas Afirmativas na Pós-Graduação, propõe um amplo diálogo sobre os desafios da formação docente, a importância das políticas afirmativas e a construção de uma educação intercultural, antirracista e decolonial.

Prêmio Educar para as Relações Étnico-Raciais valoriza práticas que combatem o racismo nas escolas

Durante a programação, a ACP lançará o Prêmio Educar para as Relações Étnico-Raciais, uma iniciativa que reconhece e valoriza experiências pedagógicas comprometidas com a superação do racismo no ambiente escolar. O lançamento será no dia 17 de novembro, das 8h às 12h, no Auditório da SEMED/CG, durante a atividade “Educação para as Relações Étnico-Raciais e a Prática Docente Decolonial”.

O prêmio é fruto da atuação conjunta do Setorial de Combate ao Racismo da ACP e do Coletivo de Ensino e Pesquisa / Coletivo de Combate ao Racismo ACP, em parceria com a Coordenadoria de Políticas Específicas da SEMED e o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFMS (NESB/UFMS).

Para a ACP, reconhecer o trabalho de educadores e educadoras que enfrentam o racismo nas escolas é fortalecer a prática pedagógica como instrumento de transformação social. A iniciativa também simboliza o compromisso do sindicato em promover equidade racial, valorização profissional e justiça educacional.

“O Prêmio Educar para as Relações Étnico-Raciais é uma forma de valorizar os professores e professoras que assumem, na prática, o compromisso de educar para a igualdade. São profissionais que enfrentam o racismo todos os dias, muitas vezes de forma silenciosa, e que transformam a escola em um espaço de respeito, empatia e reconhecimento. A ACP entende que uma educação antirracista é uma educação que humaniza e liberta”, destaca Eva Luciane Assis de Souza, coordenadora do Coletivo da Igualdade Racial da ACP.

ACP como espaço de reflexão, formação e resistência

A agenda da ACP no seminário inclui ainda a palestra “Pedagogia das Encruzilhadas: Epistemologias para um Currículo Decolonial e Antirracista”, que será realizada no dia 17 de novembro, das 19h às 22h, na Sede da ACP (Rua Sete de Setembro, 693 – Centro). O encontro transformará o sindicato em espaço de diálogo e resistência, reafirmando seu papel na formação de educadores comprometidos com uma pedagogia crítica e emancipadora.

Já no dia 19 de novembro, às 19h, na Casa Park’s – ACP, o sindicato sedia o lançamento de 17 livros, entre eles, o “Mulheres Negras na Educação Superior: Corpos, Fazeres e Saberes Insurgentes”, que reúne vozes e trajetórias de mulheres negras na educação superior, celebrando a força do conhecimento produzido por educadoras que desafiam o racismo e constroem novos caminhos de saber.

Educar para transformar

Ao lançar o Prêmio Educar para as Relações Étnico-Raciais e protagonizar atividades no VIII Seminário Regional Diálogos Interculturais, a ACP reafirma que combater o racismo é condição indispensável para garantir uma educação pública de qualidade, democrática e representativa.

Com competência, firmeza, força e seriedade, o sindicato segue atuando para consolidar uma educação que reconhece e valoriza todas as identidades que formam o povo brasileiro, uma educação que educa para transformar



Inscrições abertas no site oficial do evento:

www.even3.com.br/viii-seminario-regional-dialogos-interculturais-528112