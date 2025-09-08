Academia GAKKO faz história no Campo-Grandense de Karatê 2025

A Escola de Karatê-Dô Kenshi-Kai GAKKO, liderada pelo mestre Flávio (5º Dan), protagonizou uma participação histórica no Campeonato Campo-Grandense de Karatê Kenshi-Kai 2025, realizado no Instituto Mirim, em Campo Grande – MS. O evento foi organizado pelo mestre Marcos Ribeiro (5º Dan), com apoio de Márcio Paixão (4º Dan) e da FKKB, e contou com academias locais e a participação especial da equipe do Paraná, comandada pela sensei Patrícia.
Com 9 atletas inscritos e nenhuma derrota, a GAKKO conquistou 10 títulos. Entre os destaques, Sean Souza (faixa preta, 2º Dan) venceu na categoria pesada com um nocaute em menos de 20 segundos. Gabriel França venceu a luta mais rápida do evento: 4 segundos. Ana Luiza, faixa marrom de apenas 13 anos, brilhou entre adultos com dois nocautes.
Outros campeões: Enzo Alves, Brayan Morais, Gustavo Rocha (em duas categorias), Gustavo Verão, Maria Clara Campos e Yago Alves.