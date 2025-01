“A UCP-PJC é um pedacinho do Brasil no Paraguai”, diz Carlos Bernardo

“Não existe país melhor no mundo para quem tem um projeto definido de vida. Estudar medicina com qualidade no ensino, pegar seu diploma e seguir sua carreira”, diz Carlos Bernardo, fundador e CEO da Universidade Central do Paraguai em Pedro Juan Caballero.

“A UCP-PJC é um pedacinho do Brasil no Paraguai”, diz Bernardo, reiterando que o Paraguai é um país acolhedor, de povo trabalhador”, reitera.

Carlos cita que o Paraguai é um dos países com maior índice de desenvolvimento na América Latina, abrindo caminhos para a transformação social e econômica e o ensino é uma das ferramentas para o pleno crescimento de diversas áreas.

Na saúde pública, com o advento das faculdades de medicina, Carlos Bernardo lembra que a população passou a ter maior acesso a atendimento básico e de emergências.

A Universidade Central do Paraguai em Pedro Juan Caballero possui cinco clínicas médicas de atenção em diferentes pontos da cidade, garantindo atendimento a cidadãos brasileiros e paraguaios, desafogando o sistema de saúde público nos dois lados da fronteira.

“E são nessas clínicas que nossos futuros médicos formados pela Universidade Central do Paraguai em Pedro Juan Caballero têm acesso ao atendimento desde os primeiros semestres do curso de medicina, sempre acompanhados, orientados e sob a supervisão de nossos professores, renomados médicos que compõem a UCP desde o primeiro até o último semestre”, salienta Carlos Bernardo.

E as clínicas são o principal diferencial do curso de medicina no Paraguai em relação às demais faculdades.

Nas clínicas, os futuros médicos vivenciam na prática o atendimento ao paciente, dispensam a atenção necessária a todos, indistintamente, têm conhecimento do dia a dia da medicina no transcorrer do curso, e em cada atendimento realizado é um passo a mais para uma promissora carreira de médico.

Em Pedro Juan são duas unidades: sede 1 e Centro Tecnológico.

A UCP-PJC está com as matrículas abertas para 2025.

A Universidade Central do Paraguai em Pedro Juan Caballero possui a maior e melhor estrutura de ensino em medicina no Paraguai.

As matrículas podem ser feitas no site www.medicinaucp.com com informações no +55 67 99677 0757 e no e-mail medicinakarlos@gmail.com.