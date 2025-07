Corinthians vence na Justiça, mas dívida segue igual

A recente anulação da cobrança de R$ 298 milhões em ISS não trará alívio imediato às finanças do Corinthians. Apesar do valor expressivo, a quantia não estava registrada no balanço oficial do clube, já que o jurídico considerava remota a chance de derrota na Justiça. Assim, a exclusão desse débito não altera a dívida atual, que ultrapassa R$ 2,5 bilhões.

A cobrança havia sido feita pela Prefeitura de São Paulo, que defendia a tributação de receitas com patrocínio, TV e publicidade. A Justiça, porém, considerou esse entendimento inconstitucional. A decisão, no entanto, ainda será revisada por instância superior.

Mesmo sem impacto direto na dívida, a diretoria celebra a vitória judicial como sinal de organização e avanço na reestruturação financeira do clube.