BODOQUENA: Parceria da prefeitura com IFMS oferta cursos gratuitos

A Prefeitura de Bodoquena deu mais um passo importante para o fortalecimento da educação e da qualificação profissional no município. Em cerimônia realizada recentemente, a prefeita Girleide Rovari e a secretária municipal de Educação, Cláudia Solange, participaram da assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), representado pela reitora Elaine Borges Monteiro Cassiano.

Também estiveram presentes na ocasião os representantes do IFMS Campus Aquidauana: Everton Melo, Coordenador de Educação a Distância, Guilherme Grubertt, Coordenador Substituto de Educação a Distância, e Lise Jones, Chefe de Gabinete. A presença dos servidores reforçou a importância institucional da parceria e a proximidade entre o campus e o município de Bodoquena.

A parceria garante a oferta, já a partir de 2025, de cursos técnicos na modalidade Educação a Distância (EAD) para a população bodoquenense. Serão oferecidas 20 vagas para o curso técnico em Logística e 20 vagas para o curso técnico em Administração, ambos com duração de dois semestres e carga horária de 800 horas. A expectativa é de que as vagas possam ser ampliadas conforme a demanda local.

Os cursos serão abertos a servidores públicos e à comunidade em geral, com aulas presenciais de apoio realizadas em estrutura disponibilizada pela Prefeitura. O município será responsável pela seleção dos alunos e pelo acompanhamento pedagógico por meio de tutores, além de ofertar, se necessário, transporte até o campus do IFMS em Aquidauana.

De acordo com o plano de trabalho assinado, a parceria terá vigência inicial de cinco anos, podendo ser prorrogada. O IFMS se compromete a realizar aulas inaugurais, oferecer suporte aos tutores, realizar visitas ao polo local e promover cerimônias de certificação e diplomação presenciais para os concluintes.

Para a prefeita Girleide Rovari, a iniciativa representa um marco no desenvolvimento educacional de Bodoquena. “Estamos garantindo oportunidades reais para nossa população se qualificar, com ensino público, gratuito e de qualidade. Essa parceria com o IFMS amplia horizontes e prepara nossos jovens e trabalhadores para os desafios do mercado de trabalho, é mais um check-in em nosso plano de governo.”, afirmou.

Já a secretária Cláudia Solange destacou o empenho da gestão municipal em firmar parcerias estratégicas. “Essa ação é resultado de um esforço conjunto e mostra que a educação em Bodoquena está no caminho certo. Nossa meta é formar cidadãos preparados e conscientes, prontos para contribuir com o crescimento da nossa cidade.”

A assinatura do acordo reforça o compromisso da gestão em investir em educação como ferramenta de transformação e desenvolvimento social.