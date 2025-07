Jovem relata sequestro e estupro em Campo Grande; polícia investiga

Uma jovem de 28 anos procurou a polícia na manhã de domingo (13) alegando ter sido sequestrada, dopada e estuprada após sair de uma fazenda na região de Terenos, em Mato Grosso do Sul. Segundo o relato da vítima, seu veículo apresentou problema mecânico na rodovia, quando foi abordada por dois homens em uma moto que a colocaram no porta-malas de um carro.

Ela contou que os suspeitos a obrigaram a tomar comprimidos, o que a fez perder a consciência. A jovem foi encontrada desorientada na Rua das Flores, no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande, pelo namorado. Itens pessoais, como celular, chaves do carro e a arma do parceiro, estavam desaparecidos, mas a arma foi localizada no veículo.

A Polícia Militar acionou a perícia técnica e a vítima foi encaminhada à UPA Vila Almeida para receber medicação preventiva contra doenças sexualmente transmissíveis. Posteriormente, ela passou por exame na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde não foram encontrados sinais de violência sexual.

O caso foi registrado na DEPAC Cepol como comunicação falsa de crime e porte irregular de arma, e segue em investigação para apurar as circunstâncias dos fatos.