CORUMBÁ: Forte coimbra celebra dia de nossa senhora do carmo com fé, história e tradição pantaneira

A comunidade de Forte Coimbra comemora nesta quarta-feira, 16 de julho, o Dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira local, com uma série de celebrações religiosas e culturais que reúnem moradores, militares e visitantes. A programação incluiu procissão, missas, cerimônia de troca do manto da santa e o tradicional churrasco pantaneiro.

As homenagens à santa têm raízes profundas na história do forte, erguido em 1775 e tombado pelo Iphan em 1975. Segundo relatos históricos, Nossa Senhora do Carmo é associada a dois episódios marcantes em que a guarnição militar foi poupada de derrotas maiores, durante confrontos com espanhóis e paraguaios, no século XIX.

Durante a Guerra do Paraguai, em 1864, a imagem voltou a ser reverenciada. Na ocasião, uma força de 3,2 mil soldados paraguaios cercou o forte, que era defendido por apenas 149 brasileiros. Após dois dias de combate, a exibição da imagem de Nossa Senhora do Carmo por um soldado teria levado os adversários a suspenderem o ataque, permitindo a fuga dos sobreviventes.

A mesma imagem, trazida ao local por Ricardo Franco, fundador e primeiro comandante do forte, permanece na capela da Vila Civil, onde recebe honras militares. Joias, fotografias, cédulas e condecorações depositadas aos pés da santa simbolizam graças alcançadas ao longo das décadas.

A celebração da padroeira do Forte Coimbra, que integra o calendário turístico e cultural de Corumbá, conta com apoio da Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura.

Acompanham as comemorações os secretários Marcos de Souza Martins (Especial de Articulação Política e Institucional), representando o prefeito Dr. Gabriel; Nilson dos Santos Pedroso (Governo e Gestão Estratégica) e Wanessa Rodrigues (diretora-presidente da Fundação da Cultura).