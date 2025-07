GCM prende homem armado no Centro da Capital

Câmeras de monitoramento da GCM identificaram na manhã desta quarta-feira (16) um homem armado circulando pelo Bairro Amambaí, em Campo Grande. A prisão ocorreu no cruzamento das ruas Joaquim Nabuco com Dom Aquino. Ele estava em um carro HB20 branco e foi abordado pelos agentes após ser flagrado com um revólver. Durante a abordagem, ele alegou ter encontrado a arma em uma caçamba, perto de sua residência.

Ainda segundo o homem, ele teria saído armado porque uma moradora em situação de rua havia roubado seu celular e pretendia confrontá-la. O indivíduo foi detido por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado à delegacia para as providências legais.

A GCM reforça a importância do monitoramento para a segurança urbana.