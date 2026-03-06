A força da Mulher na luta sindical

*Por José Lucas da Silva

Neste mês dedicado às mulheres e, de maneira especial, no Dia Internacional da Mulher, como líder sindical há várias décadas, sinto-me no dever de destacar e reconhecer o extraordinário papel da mulher brasileira no movimento sindical. Ao longo da história recente do país, as mulheres têm estado presentes, lado a lado com os homens, na luta por melhores salários, por condições dignas de trabalho e por uma sociedade mais justa para todos os trabalhadores.

A mulher sindicalista se destaca por sua determinação, sensibilidade social e profundo compromisso com as causas coletivas. Com coragem e firmeza, elas participam ativamente das assembleias, das negociações trabalhistas, das mobilizações e das discussões que moldam o futuro das categorias profissionais. Estão presentes nos sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais, contribuindo com inteligência, equilíbrio e visão humana para que os avanços conquistados ao longo dos anos se tornem realidade na vida dos trabalhadores.

A presença feminina no movimento sindical representa também uma importante evolução na própria forma de se pensar o trabalho e a sociedade. As mulheres trazem para o debate sindical uma visão ampla sobre o bem-estar das famílias, a importância de salários justos, da valorização profissional e, sobretudo, da construção de condições que permitam aos trabalhadores viver com dignidade e equilíbrio entre trabalho e vida familiar.

Com grande sensibilidade social, muitas mulheres sindicalistas compreendem que a luta por direitos não se limita apenas ao ambiente de trabalho. Ela se estende também à defesa da qualidade de vida das famílias, ao direito ao descanso, ao tempo de convivência com os filhos e à construção de uma sociedade que valorize verdadeiramente o ser humano. Essa visão humanizada fortalece o sindicalismo e o torna ainda mais comprometido com a justiça social.

Neste contexto, a Federação Interestadual dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral – FEINTRAMAG faz questão de registrar sua admiração e respeito pelas mulheres que atuam no movimento sindical e que, com dedicação e coragem, ajudam a construir um sindicalismo mais forte, mais representativo e mais comprometido com o futuro dos trabalhadores brasileiros.

É importante lembrar que muitas dessas mulheres enfrentam jornadas ainda mais desafiadoras. Depois de participarem das atividades sindicais e do trabalho profissional, retornam para casa, onde continuam exercendo funções essenciais no cuidado da família, na educação dos filhos e na organização do lar. Essa realidade demonstra a extraordinária capacidade de dedicação, equilíbrio e responsabilidade que tantas mulheres carregam consigo no dia a dia.

Infelizmente, ainda vivemos em uma sociedade em que o esforço feminino nem sempre recebe o reconhecimento que merece. Em muitos casos, as mulheres ainda enfrentam preconceito, desrespeito, discriminação e até violência, seja no ambiente de trabalho, nas ruas ou dentro de casa. Diante dessa realidade, o movimento sindical brasileiro tem também o dever moral de levantar sua voz em defesa do respeito, da igualdade e da dignidade das mulheres.

A FEINTRAMAG reafirma, portanto, seu compromisso permanente com a defesa da valorização da mulher trabalhadora e sindicalista. Repudiamos toda e qualquer forma de violência, discriminação ou desrespeito contra as mulheres e defendemos uma sociedade em que homens e mulheres tenham igualdade de oportunidades, reconhecimento e dignidade em todas as áreas da vida.

Neste mês especial, queremos prestar nossa sincera homenagem às mulheres que dedicam sua energia, inteligência e sensibilidade à construção de um mundo do trabalho mais justo. O sindicalismo brasileiro tem muito a agradecer à presença feminina, que fortalece nossas lutas e amplia nossa capacidade de transformação social.

Parabéns a todas as mulheres sindicalistas do Brasil. Com coragem, sabedoria e espírito de luta, vocês ajudam a construir um país mais justo, humano e solidário para todos os trabalhadores e suas famílias.

*José Lucas da Silva é Presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral – FEINTRAMAG