A emocionante trajetória de Marimar, a mulher por trás do sucesso da S&S cesta básica

A história de Marimar é sobre uma mulher do Maranhão que se mudou para Campo Grande, MS, em 2014, buscando uma vida melhor para sua família. Apesar das dificuldades iniciais, como a falta de apoio e recursos financeiros, ela persistiu e transformou a adversidade em motivação. Ao chegar em Campo Grande, Marimar enfrentou incertezas, mas sua determinação a impulsionou a superar os desafios e construir um futuro melhor.

Foi assim que, há 35 anos, surgiu a S&S Cesta Bási- ca, inicialmente em São Paulo (Capital) e que hoje com- pleta 11 anos em Mato Grosso do Sul. A empresa ideali- zada com um único objetivo: oferecer alimentos de qua- lidade a preços acessíveis para famílias que – como a dela – enfrentam tempos difíceis. O que começou pequeno, com esforço, noites mal dormidas e fé inabalável, hoje se trans- formou numa referência não apenas em Campo Grande mas também em diversas cidades interioranas.

A S&S Cesta Básica se consolidou não apenas pelos pre- ços justos, mas pela alma que carrega. Marimar faz questão de acompanhar pessoalmente cada etapa: da escolha dos produtos ao atendimento aos clientes. Sua presença caris- mática, seu sorriso acolhedor e a forma como trata cada cliente como parte da família, fizeram a empresa ganhar um lugar de destaque no coração dos campo-grandenses.

Hoje com 35 anos de história a cesta básica comemora muito mais do que a longevidade Empresarial comemora vidas impactadas famílias alimentadas empregos gerados e a missão que segue filme: levantar alimento cuidado e respeito indistintamente para todos

“Empreender é mais do que abrir um negócio é abrir o coração para servir e entender o outro sentir suas dores e entregar mais do que um produto: dignidade!”

A trajetória de Mari- mar e seu marido Cláu- dio (Careca) e seus filhos é uma verdadeira lição de superação, resiliência e amor ao próximo. Ela prova que não ser preciso nascer em berço de ouro para alcançar o sucesso: é preciso coragem para lutar, sensibilidade para servir e fé para seguir em frente, mesmo quando tudo parece difícil e sem saída.

Do Maranhão para o coração do Centro-Oeste, Marimar escreveu sua his- tória com suor, empatia e uma força que só quem possui propósitos de ver- dade consegue manter acesa. Decorridos 11 anos, sua empresa é mais do que um grande negócio: é um legado.



“Eu comecei com o coração cheio de medo, mas também recheado de esperanças. Muitas vezes chorei em silêncio sem nunca pensar em desistir. A S&S nasceu da minha necessidade e cresceu pelo amor que coloquei em cada detalhe. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada dificuldade foi uma lição que me trouxe até aqui”

DEPOIMENTO DE UM CLIENTE – JOÃO BATISTA, 42 ANOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

“Conheci a S&S Cesta Básica numa época difícil, quando estava desemprega- do e precisando alimentar minha família. A qualidade dos produtos e os preços justos me ajudaram muito. O que mais me marcou foi o atendimento da dona Marimar – ela trata todo mundo com respeito, como se fosse da família. Hoje, sou cliente fiel e indico a S&S para todos.”