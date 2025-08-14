quinta-feira, 14/08/2025

7ª Copa América de Basquetebol Master começa nesta sexta

Competição reúne 20 equipes e 300 atletas em Campo Grande

Milton
Publicado por Milton
Foto: EsporteMS

A 7ª Copa América de Basquetebol Master tem início nesta sexta-feira (15) no Ginásio União dos Sargentos, na zona oeste de Campo Grande. O evento, que se estende até 11 de outubro, reúne cerca de 300 atletas divididos em 20 equipes e quatro categorias: 35+, 40+, 50+ e 60+. A partida de abertura será entre Colégio Master e Clóvis Bask, pela categoria Master 35+, às 20h15.

Nos dias seguintes, a competição terá jogos às sextas-feiras à noite e aos sábados no período da tarde, garantindo um calendário intenso e movimentado. Entre os times participantes estão ABVMS, Black Bask, NTB, União Master, Desportivo América e Aquidauana Master.

As finais das categorias 35+ ocorrem em 27 de setembro, enquanto as categorias 40+ e 50+ definem seus campeões no dia 4 de outubro. O encerramento da Copa será marcado pelas disputas do Master 60+, incluindo semifinal, terceiro lugar e final, no dia 11 de outubro.

Para quem não puder acompanhar ao vivo, o Canal do Youtube do Portal EsporteMS começará a transmitir as partidas a partir do dia 22, garantindo que os fãs possam acompanhar toda a emoção da competição.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Copa Pantanal movimenta Campo Grande

Milton - 0
A fase estadual da 14ª edição da Copa Pantanal de Voleibol começa nesta sexta-feira (15), em Campo Grande, reunindo 27 equipes nas categorias Sub-15...
Leia mais

Mara Caseiro pede medidas emergenciais para conter crise e prejuízo de produtores de MS

ANELISE PEREIRA - 0
A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) protocolou pedido ao governador Eduardo Riedel, para que sejam adotadas, em caráter emergencial, medidas de apoio a empresários...
Leia mais

Campeão da Euro é condenado por fraude

Milton - 0
Eike Immel, ex-goleiro da seleção da Alemanha Ocidental e campeão da Eurocopa de 1980, foi condenado nesta quinta-feira (7) a dois anos e dois...
Leia mais

Arlindo Cruz morre aos 66 anos

Milton - 0
Morreu nesta sexta-feira (8) o cantor e compositor Arlindo Cruz, aos 66 anos, ícone do samba brasileiro. A notícia foi confirmada pela CNN. Nos...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia