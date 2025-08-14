7ª Copa América de Basquetebol Master começa nesta sexta

A 7ª Copa América de Basquetebol Master tem início nesta sexta-feira (15) no Ginásio União dos Sargentos, na zona oeste de Campo Grande. O evento, que se estende até 11 de outubro, reúne cerca de 300 atletas divididos em 20 equipes e quatro categorias: 35+, 40+, 50+ e 60+. A partida de abertura será entre Colégio Master e Clóvis Bask, pela categoria Master 35+, às 20h15.

Nos dias seguintes, a competição terá jogos às sextas-feiras à noite e aos sábados no período da tarde, garantindo um calendário intenso e movimentado. Entre os times participantes estão ABVMS, Black Bask, NTB, União Master, Desportivo América e Aquidauana Master.

As finais das categorias 35+ ocorrem em 27 de setembro, enquanto as categorias 40+ e 50+ definem seus campeões no dia 4 de outubro. O encerramento da Copa será marcado pelas disputas do Master 60+, incluindo semifinal, terceiro lugar e final, no dia 11 de outubro.

Para quem não puder acompanhar ao vivo, o Canal do Youtube do Portal EsporteMS começará a transmitir as partidas a partir do dia 22, garantindo que os fãs possam acompanhar toda a emoção da competição.