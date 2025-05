Zeca solicita sistema de distribuição de energia elétrica para assentamento de Naviraí

Em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o deputado estadual Zeca do PT apresentou reivindicação ao Prefeito de Naviraí, Rodrigo Massuo Sacuno, solicitando que sejam instalados um sistema de distribuição de energia elétrica na chácara Monte Alegre, localizada na zona rural do município.

Conforme a proposta do parlamentar, a iniciativa atenderá as necessidades das cerca de 20 famílias de agricultores que atualmente residem na região e sofrem com a falta de energia.

“Os agricultores familiares de Monte Alegre em Naviraí enfrentam enormes dificuldades há anos, uma vez que são privados deste bem universal e básico para a dignidade humana. Essa situação também inviabiliza suas produções e subsistência”, justificou o deputado e ex-governador.

Além do prefeito Rodrigo Massuo Sacuno, Zeca também encaminhou a indicação ao Diretor-Presidente da concessionária Energisa/MS, Paulo Roberto dos Santos.