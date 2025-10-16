quinta-feira, 16/10/2025

Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS

Milton
Publicado por Milton

O deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, acredita que todos os investimentos aplicados em assistência social nos municípios são uma forma de garantir dignidade e desenvolvimento regional. Nesta semana, o parlamentar solicitou o reforço para o atendimento de famílias em Ivinhema, no Distrito de Itahum em Dourados, além de apoio à APAE e ao centro de equoterapia de Rio Brilhante.

Entre as indicações apresentadas, Zé Teixeira pediu o apoio da bancada federal de Mato Grosso do Sul para viabilizar recursos da União destinados à aquisição de uma van equipada com acesso à internet para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Ivinhema. A solicitação, encaminhada pelo vereador Claudião do Raio X, busca ampliar o alcance dos serviços socioassistenciais, especialmente nas áreas rurais, onde o acesso da população a programas sociais é limitado. O veículo permitirá maior agilidade e eficiência no atendimento das equipes volantes, garantindo dignidade às famílias em situação de vulnerabilidade.

Outra demanda apresentada pelo parlamentar foi a destinação de recursos federais para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a sala de fisioterapia do Centro Especializado em Reabilitação (CER), mantido pela APAE de Rio Brilhante. Implantado em 2023, o CER oferece atendimentos em fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e outras áreas médicas, beneficiando pessoas com deficiência intelectual, múltipla e motora. Segundo o presidente da instituição, Roberto Lago, os investimentos são fundamentais para melhorar a qualidade dos tratamentos e ampliar o impacto positivo na vida dos usuários e de suas famílias.

Zé Teixeira também ressaltou a importância do apoio ao Centro de Equoterapia de Rio Brilhante – EQUO RIO. A entidade filantrópica atende em média 50 praticantes com atividades voltadas à reabilitação e inclusão de pessoas com limitações físicas, cognitivas ou emocionais todas as semanas. A instituição, presidida por Volnete Inês Aléssio Matos, conta com o apoio da Polícia Militar, do Sindicato Rural e da APAE, mas depende de recursos para custear e aprimorar suas atividades.

Por fim, o deputado solicitou ao governador Eduardo Riedel a análise da viabilidade de doação de um imóvel pertencente ao Estado para a Prefeitura de Dourados. A doação do imóvel localizado no Distrito de Itahum permitiria a implantação de uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). O espaço, que já abrigou a sede da Polícia Militar, poderia ser reaproveitado para atender famílias em situação de vulnerabilidade, fortalecendo a rede de proteção social e ampliando a oferta de serviços públicos na região. Uma cópia do pedido foi encaminhada ao prefeito Marçal Filho.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Traficante é preso com cocaína na BR-262

Milton - 0
Na madrugada desta quarta-feira (8), uma ação do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) resultou na apreensão de 1 quilo de cocaína na BR-262,...
Leia mais

Companheiro agride mulher com cabo de enxada em Nova Andradina

Milton - 0
Uma mulher de 26 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina na noite de sábado (11) após ser agredida pelo companheiro...
Leia mais

Nini Dy Castro apresenta show ‘Som que Sou’ no Buteco do Miau

ANELISE PEREIRA - 0
“Artista campo-grandense antecipa estreia em carreira solo com pré-lançamento do 1º EP” O público campo-grandense tem encontro marcado com o talento e a versatilidade de...
Leia mais

Desenrola Rural renegocia quase R$ 12 bilhões em dívidas

Milton - 0
O programa Desenrola Rural, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, já renegociou R$ 11,971 bilhões em dívidas da agricultura familiar. O montante...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia