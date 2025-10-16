Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS

O deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, acredita que todos os investimentos aplicados em assistência social nos municípios são uma forma de garantir dignidade e desenvolvimento regional. Nesta semana, o parlamentar solicitou o reforço para o atendimento de famílias em Ivinhema, no Distrito de Itahum em Dourados, além de apoio à APAE e ao centro de equoterapia de Rio Brilhante.

Entre as indicações apresentadas, Zé Teixeira pediu o apoio da bancada federal de Mato Grosso do Sul para viabilizar recursos da União destinados à aquisição de uma van equipada com acesso à internet para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Ivinhema. A solicitação, encaminhada pelo vereador Claudião do Raio X, busca ampliar o alcance dos serviços socioassistenciais, especialmente nas áreas rurais, onde o acesso da população a programas sociais é limitado. O veículo permitirá maior agilidade e eficiência no atendimento das equipes volantes, garantindo dignidade às famílias em situação de vulnerabilidade.

Outra demanda apresentada pelo parlamentar foi a destinação de recursos federais para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a sala de fisioterapia do Centro Especializado em Reabilitação (CER), mantido pela APAE de Rio Brilhante. Implantado em 2023, o CER oferece atendimentos em fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e outras áreas médicas, beneficiando pessoas com deficiência intelectual, múltipla e motora. Segundo o presidente da instituição, Roberto Lago, os investimentos são fundamentais para melhorar a qualidade dos tratamentos e ampliar o impacto positivo na vida dos usuários e de suas famílias.

Zé Teixeira também ressaltou a importância do apoio ao Centro de Equoterapia de Rio Brilhante – EQUO RIO. A entidade filantrópica atende em média 50 praticantes com atividades voltadas à reabilitação e inclusão de pessoas com limitações físicas, cognitivas ou emocionais todas as semanas. A instituição, presidida por Volnete Inês Aléssio Matos, conta com o apoio da Polícia Militar, do Sindicato Rural e da APAE, mas depende de recursos para custear e aprimorar suas atividades.

Por fim, o deputado solicitou ao governador Eduardo Riedel a análise da viabilidade de doação de um imóvel pertencente ao Estado para a Prefeitura de Dourados. A doação do imóvel localizado no Distrito de Itahum permitiria a implantação de uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). O espaço, que já abrigou a sede da Polícia Militar, poderia ser reaproveitado para atender famílias em situação de vulnerabilidade, fortalecendo a rede de proteção social e ampliando a oferta de serviços públicos na região. Uma cópia do pedido foi encaminhada ao prefeito Marçal Filho.