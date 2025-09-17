quarta-feira, 17/09/2025

Zé Teixeira reivindica obras de infraestrutura em Dourados

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

O deputado estadual Zé Teixeira reforçou seu compromisso com o desenvolvimento de Dourados ao apresentar, nesta quarta-feira (17), duas indicações na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. As propostas visam melhorias em infraestrutura urbana e revitalização de espaços públicos, atendendo demandas de moradores e lideranças locais.

A primeira indicação solicita ao Governo do Estado a implantação de galeria pluvial e pavimentação asfáltica em um trecho de 400 metros da Rua João-de-Barro, entre a Rua Cláudio Freitas e a Avenida Planalto, no Bairro Esplanada. A proposta foi encaminhada após pedido do vereador Pedro Pepa, que representa a Associação de Moradores do bairro.

Segundo o parlamentar, o trecho já conta com canteiro central e duplicação, mas permanece sem asfalto, o que tem causado transtornos à população, como o surgimento de vegetação alta e animais peçonhentos. A obra, segundo Teixeira, trará mais segurança, acessibilidade e qualidade de vida aos moradores, além de valorizar a região.

A segunda indicação, também apresentada por Zé Teixeira, busca apoio do Governo Estadual, da bancada federal e da Prefeitura de Dourados para viabilizar recursos destinados à reforma completa do Centro Poliesportivo e Recreativo (CEPER) do BNH II Plano. Construído na década de 1980, o espaço encontra-se deteriorado, com problemas estruturais e falta de acessibilidade, limitando seu uso pela comunidade.

A proposta prevê recuperação das quadras esportivas, melhorias na iluminação, instalação de novos equipamentos, arborização e criação de áreas de convivência com garantia de acessibilidade. “A revitalização do CEPER vai promover lazer, inclusão social e qualidade de vida para todas as faixas etárias da região. É uma demanda legítima da comunidade e precisa da união de esforços entre os poderes públicos para se concretizar”, destaca o deputado.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Vereadora critica ausência da Prefeitura em debate sobre Rua 14 de Julho

Milton - 0
A vereadora Luiza Ribeiro (PT) criticou a ausência da Prefeitura de Campo Grande na audiência pública realizada nesta quarta-feira (17), que discutiu propostas para...
Leia mais

Moraes manda “Débora do batom” cumprir pena em casa

Milton - 0
O Ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que Débora Rodrigues dos Santos, a "Débora do Batom", cumpra sua pena de 14 anos em...
Leia mais

Mara Caseiro solicita melhorias nos serviços de telefonia e internet móvel em Costa Rica

ANELISE PEREIRA - 0
A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) solicitou ao diretor regional Centro-Oeste da empresa Vivo (Telefônica Brasil), Enos Kuhlmann, com cópia à Gerência Regional da...
Leia mais

EUA ameaçam classificar PCC como organização terrorista

Milton - 0
Nos últimos meses, o governo americano tem considerado incluir o PCC e o Comando Vermelho (CV) em sua lista de organizações terroristas. Essa possibilidade,...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia