Zé Teixeira reivindica obras de infraestrutura em Dourados

O deputado estadual Zé Teixeira reforçou seu compromisso com o desenvolvimento de Dourados ao apresentar, nesta quarta-feira (17), duas indicações na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. As propostas visam melhorias em infraestrutura urbana e revitalização de espaços públicos, atendendo demandas de moradores e lideranças locais.

A primeira indicação solicita ao Governo do Estado a implantação de galeria pluvial e pavimentação asfáltica em um trecho de 400 metros da Rua João-de-Barro, entre a Rua Cláudio Freitas e a Avenida Planalto, no Bairro Esplanada. A proposta foi encaminhada após pedido do vereador Pedro Pepa, que representa a Associação de Moradores do bairro.

Segundo o parlamentar, o trecho já conta com canteiro central e duplicação, mas permanece sem asfalto, o que tem causado transtornos à população, como o surgimento de vegetação alta e animais peçonhentos. A obra, segundo Teixeira, trará mais segurança, acessibilidade e qualidade de vida aos moradores, além de valorizar a região.

A segunda indicação, também apresentada por Zé Teixeira, busca apoio do Governo Estadual, da bancada federal e da Prefeitura de Dourados para viabilizar recursos destinados à reforma completa do Centro Poliesportivo e Recreativo (CEPER) do BNH II Plano. Construído na década de 1980, o espaço encontra-se deteriorado, com problemas estruturais e falta de acessibilidade, limitando seu uso pela comunidade.

A proposta prevê recuperação das quadras esportivas, melhorias na iluminação, instalação de novos equipamentos, arborização e criação de áreas de convivência com garantia de acessibilidade. “A revitalização do CEPER vai promover lazer, inclusão social e qualidade de vida para todas as faixas etárias da região. É uma demanda legítima da comunidade e precisa da união de esforços entre os poderes públicos para se concretizar”, destaca o deputado.