Zé Teixeira prioriza saúde em MS

O deputado Zé Teixeira, 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, tem se destacado pela atuação em prol da saúde pública no estado. Recentemente, ele apresentou duas importantes solicitações visando melhorar o atendimento médico em municípios do interior.

Em Ivinhema, Teixeira pediu a implantação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Municipal, com o objetivo de ampliar a capacidade da unidade de atender pacientes graves. A solicitação foi encaminhada ao Governo do Estado, com o apoio da vereadora Ivonete Mendonça, que ressaltou a importância desses leitos para atender pessoas em situações de risco iminente de vida e doenças graves.

Além disso, o deputado também intercedeu pela aquisição de uma ambulância tipo UTI Móvel para o Distrito de Pana, em Nova Alvorada do Sul. A proposta foi feita a partir de uma solicitação do vereador Ronaldo Camargo, que alertou para os riscos de não contar com esse serviço de emergência na região, comprometendo o atendimento imediato a casos urgentes.

Ambos os pedidos têm como objetivo garantir melhor atendimento à população de MS, especialmente em regiões mais afastadas, onde o acesso a serviços de saúde é mais limitado. O deputado segue trabalhando para levar melhorias essenciais a quem mais precisa.