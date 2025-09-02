Zé Teixeira pede apoio do Estado para obras em Dourados e Jaraguari

O deputado estadual Zé Teixeira apresentou, nesta terça-feira (2), indicações à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul solicitando apoio do Governo do Estado para obras estruturantes nos municípios de Dourados e Jaraguari.

Em Dourados, o parlamentar pediu o recapeamento e pavimentação de vias no Distrito de Panambi, como as ruas Agenor Inocêncio e Gumercindo Torres, que sofrem com deterioração e dificultam o tráfego de veículos essenciais. Também solicitou a construção de uma pista de caminhada no entorno de pontos comunitários, como a Escola Dom Aquino Corrêa e a Praça Francisco de Oliveira Freitas, visando mais segurança para moradores que hoje caminham às margens da rodovia MS-379.

Já em Jaraguari, Zé Teixeira reforçou a necessidade de uma nova estrada vicinal ligando a BR-080, próximo à ponte sobre o Rio Jatobá. A obra é considerada vital para o escoamento agrícola e a mobilidade local.

“São ações que promovem dignidade e desenvolvimento. O apoio do Estado é fundamental”, defendeu o deputado.