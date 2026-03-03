Zé Teixeira cobra retirada de entulhos da antiga ponte sobre Rio Santo Antônio

O deputado estadual Zé Teixeira formalizou esta semana um novo pedido à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) para que o Governo do Estado execute a remoção definitiva dos restos estruturais da antiga ponte sobre o Rio Santo Antônio, na rodovia MS-382. A estrutura, que ligava Guia Lopes da Laguna a Antônio João, desabou em 2016. Mesmo após a construção de uma nova travessia em 2018, toneladas de concreto e ferro permanecem depositadas no leito do rio, afetando o ecossistema e a economia loca

A iniciativa de Zé Teixeira atende a uma demanda urgente de lideranças e moradores de Guia Lopes da Laguna, que convivem há quase uma década com o bloqueio parcial do rio. O acúmulo de material ferroso e concreto tem provocado alterações severas no fluxo das águas e prejuízos diretos à fauna aquática. Para as famílias ribeirinhas e pequenos produtores que dependem da pesca e da navegação na região, a permanência do entulho representa um obstáculo físico que inviabiliza o sustento e a segurança das atividades diárias.

Em ofício ao Diretor-Presidente da Agesul, Mauro Azambuja Rondon Flores, o parlamentar destacou que a solução para o problema já foi sinalizada pelo governador Eduardo Riedel. Durante evento recente no município, o chefe do Executivo Estadual anunciou que os serviços seriam realizados por uma empresa contratada.

Diante dessa sinalização, Zé Teixeira busca agora detalhar o cronograma de execução e identificar a empresa responsável, visando dar uma resposta concreta à sociedade civil e aos vereadores da região que acompanham o caso. O deputado reforça que, embora a logística para a retirada do material seja complexa e exija alto investimento, a medida é indispensável para restaurar as condições ambientais do Rio Santo Antônio.