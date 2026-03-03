quarta-feira, 4/03/2026

Zé Teixeira cobra retirada de entulhos da antiga ponte sobre Rio Santo Antônio

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Divulgação

O deputado estadual Zé Teixeira formalizou esta semana um novo pedido à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) para que o Governo do Estado execute a remoção definitiva dos restos estruturais da antiga ponte sobre o Rio Santo Antônio, na rodovia MS-382. A estrutura, que ligava Guia Lopes da Laguna a Antônio João, desabou em 2016. Mesmo após a construção de uma nova travessia em 2018, toneladas de concreto e ferro permanecem depositadas no leito do rio, afetando o ecossistema e a economia loca

A iniciativa de Zé Teixeira atende a uma demanda urgente de lideranças e moradores de Guia Lopes da Laguna, que convivem há quase uma década com o bloqueio parcial do rio. O acúmulo de material ferroso e concreto tem provocado alterações severas no fluxo das águas e prejuízos diretos à fauna aquática. Para as famílias ribeirinhas e pequenos produtores que dependem da pesca e da navegação na região, a permanência do entulho representa um obstáculo físico que inviabiliza o sustento e a segurança das atividades diárias.

Em ofício ao Diretor-Presidente da Agesul, Mauro Azambuja Rondon Flores, o parlamentar destacou que a solução para o problema já foi sinalizada pelo governador Eduardo Riedel. Durante evento recente no município, o chefe do Executivo Estadual anunciou que os serviços seriam realizados por uma empresa contratada.

Diante dessa sinalização, Zé Teixeira busca agora detalhar o cronograma de execução e identificar a empresa responsável, visando dar uma resposta concreta à sociedade civil e aos vereadores da região que acompanham o caso. O deputado reforça que, embora a logística para a retirada do material seja complexa e exija alto investimento, a medida é indispensável para restaurar as condições ambientais do Rio Santo Antônio.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Morta enforcada pelo namorado havia começado primeiro emprego: ‘Estava super animada’

ANELISE PEREIRA - 0
Beatriz Benevides da Silva, de 18 anos, morta estrangulada pelo namorado Wellington Patrezi Batista Pereira, de 20 anos, havia se mudado recentemente para Três...
Leia mais

Rinaldo Modesto assume como membro permanente da CCJR na Alems

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Professor Rinaldo Modesto assumiu oficialmente, nesta terça-feira, 25, como membro permanente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa...
Leia mais

Prefeitura oferece aulas gratuitas de saxofone na Casa de Cultura

ANELISE PEREIRA - 0
A Casa de Cultura está com inscrições abertas para aulas gratuitas de saxofone em Campo Grande. A iniciativa é voltada para quem deseja aprender...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Quarta, 25 de fevereiro de 2026. Hoje é dia Nacional do Agronegócio Faltam 3 dias para acabar o mês. Linha aberta para as FMs: Difusora FM 101.9...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia