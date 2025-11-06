Zé Teixeira cobra atendimento pediátrico especializado em Dourados

O deputado estadual Zé Teixeira encaminhou ofício à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul solicitando providências quanto à ausência de atendimento pediátrico especializado em Dourados. A demanda, segundo o parlamentar, reflete a crescente preocupação da população local com a carência de profissionais nas áreas de neuropediatria e nefrologia pediátrica na rede pública.

No documento, Zé Teixeira destacou que a falta dessas especialidades tem gerado dificuldades no acompanhamento de crianças com necessidades específicas, resultando em encaminhamentos para outras cidades, como Campo Grande. Essa situação, além de sobrecarregar unidades hospitalares fora da região, impõe custos adicionais às famílias com deslocamentos frequentes.

Com a proximidade da inauguração do Hospital Regional de Dourados, previsto para atuar como referência na macrorregião sul do Estado, o deputado solicitou ao Governo do Estado e à AGIR Saúde, entidade gestora da unidade, que as especialidades sejam incluídas no corpo clínico do hospital. Também sugeriu que o Executivo avalie outras alternativas para suprir a demanda.

Em resposta oficial enviada no dia 30 de outubro, o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, reconheceu a relevância da solicitação e os impactos causados pela ausência desses profissionais. Segundo o secretário, a próxima etapa de implantação do Hospital Regional, prevista para o primeiro semestre de 2026, incluirá um estudo de viabilidade técnica para a incorporação das especialidades solicitadas.

Além disso, a Secretaria informou que está considerando a implantação dos serviços por meio da Telemedicina, como forma de ampliar o acesso a atendimentos especializados, otimizar recursos e reduzir a necessidade de deslocamento dos pacientes.