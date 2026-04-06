Vizinhos gritam ‘assassino’ e ‘desgraçado’ enquanto namorado de subtenente é preso.

Vizinhos de Marlene de Brito Rodrigues, de 59 anos e do companheiro, de 50, relataram que o casal, que viviam juntos no bairro Estrela Dalva, em Campo Grande, eram vistos em brigas constantes. Marlene foi encontrada morta em sua residência na tarde desta segunda-feira (6). O caso é investigado como feminicídio e o marido é o principal suspeito.

Para a polícia, o homem teria contato diversas versões do crime, inclusive que a vítima teria tentado tirar a própria vida, entretanto, a polícia entende o caso como feminicídio, sendo esse o primeiro do ano de 2026 em Campo Grande.

No momento em que o homem era levado para dentro da viatura, vizinhos gritaram palavras como ‘assassino’, ‘vagabundo’ e ‘desgraçado’. Ele será encaminhado para a Deam (Delegacia Especilizada de Atendimento à Mulher).

Conforme testemunhas, ele teria ido buscar Marlene no horário do almoço no quartel, e estavam brigando na volta, instantes antes do crime. Ele possui passagens por roubo, homicídio e violência doméstica, e estava junto com Marlene a cerca de um ano e seis meses.

Marlene foi encontrada com ferimento de arma de fogo no pescoço.

Segundo informações preliminares ela foi encontrada fardada, com uma arma no coldre e outra ao seu lado, no chão. Vizinhos teriam ouvido o barulho do tiro e acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Divergência

Ele alegou que, assim que chegou na residência durante o horário do almoço, encontrou a companheira com a arma de fogo na mão, tentando tirar a própria vida. Para tentar impedir, ele avançou sobre ela e segurou sua mão, porém ela teria conseguido apertar o gatilho.

Entretanto, um vizinho alega que viu o momento em que o homem estava com a arma na mão. Ao longo da ocorrência, ele mudou a versão diversas vezes. O caso segue em investigação.