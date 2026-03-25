Vítimas de homicídios são identificadas no Inferninho

Exames papiloscópicos confirmam identidade de homem e mulher mortos na região

A DHPP e do Instituto de Identificação, identificou nesta quarta-feira (25) duas pessoas encontradas mortas nas proximidades da Cachoeira do Inferninho, em Campo Grande, nos dias 22 e 24 de março. Guilherme Carlos Canozi (29), foi localizado por praticantes de rapel e portava tornozeleira eletrônica sem documentos. Giovana Castura Werner (51) apresentava ferimento por disparo de arma de fogo na testa, caracterizando execução.

Ambos os corpos passaram por exame papiloscópico no IMOL, permitindo a identificação. O veículo de Giovana foi encontrado abandonado com vestígios de sangue, pá e projétil, enquanto o caso de Guilherme aguarda acesso judicial ao histórico da tornozeleira eletrônica. Apesar da proximidade geográfica, investigações indicam que os homicídios não têm relação entre si. A DHPP segue apurando os fatos, e novas informações serão divulgadas oportunamente.