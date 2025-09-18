quinta-feira, 18/09/2025

Violência à luz do dia: Vila Nhanhá amanhece sob tensão

Tentativa de homicídio deixa dois jovens baleados em Campo Grande

Milton
Publicado por Milton
Foto: Marcos Maluf

Após ataque a tiros, moradores da Travessa Boa Vizinhança relatam medo e abandono. A quinta-feira (18) começou com medo e insegurança na Travessa Boa Vizinhança, na Vila Nhanhá, em Campo Grande. O local, já marcado pela presença de usuários de drogas e traficantes, foi cenário de uma tentativa de homicídio na noite anterior, quando dois jovens foram baleados por pistoleiros em uma moto escura e barulhenta.

O crime aconteceu por volta das 20h05, na esquina com a Rua Floriano Paulo Corrêa. Os criminosos chegaram atirando. Um dos rapazes foi atingido por quatro disparos dois no abdômen, um no braço e um na perna e o outro foi baleado na virilha. Ambos foram socorridos por populares até a UPA Leblon e depois transferidos à Santa Casa, onde permanecem internados.

A única casa com câmera de segurança na rua estava trancada, com os fios rompidos. A Polícia Militar fez buscas, mas ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio qualificado.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

