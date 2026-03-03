Vigilância Sanitária do Paraguai alerta para venda irregular de medicamentos

A Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) do Paraguai emitiu alerta sobre a comercialização não autorizada de medicamentos que contêm peptídeos na cidade de Pedro Juan Caballero, próxima à divisa com Ponta Porã (MS). Produtos das marcas Evoform, Bionexis Peptides e Alluvi Healthcare não possuem registro sanitário vigente, tornando sua venda irregular. Entre os itens estão peptídeos de reparo e regeneração, como TB‑500, BPC 157, GHK‑Cu e PEG‑MGF, hormonais ou análogos, como CJC‑1295, TESAMORELIN, HCG e KISSPEPTIN, e nootrópicos como SEMAX e SELANK.

Também estão presentes suplementos e cofatores, como NAD+, GLOW BPC 157 + TB‑500 + GHK‑Cu e KLOW. A Dinavisa classifica o caso como risco grave (Categoria A) por não garantir composição, qualidade, segurança ou eficácia, alertando que o uso pode provocar efeitos adversos graves, inclusive risco de morte. O órgão recomenda que consumidores brasileiros da fronteira evitem a compra e procurem canais legais de medicamentos, reforçando que produtos não registrados podem conter substâncias não declaradas ou em concentrações incorretas.

Autoridades sanitárias seguem monitorando a região e adotarão fiscalização rigorosa.