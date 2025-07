VÍDEO: “Nóias” incendeiam placas de obras na Ernesto Geisel

Na noite de segunda-feira (21), moradores e motoristas de Campo Grande presenciaram um ato de vandalismo na Avenida Ernesto Geisel. Dois homens, supostamente usuários de drogas, atearam fogo em placas de sinalização de obras no local, conforme imagens divulgadas pela página “Campo Grande Mil Fita 67”. As placas incendiadas pertencem à AGETRAN e indicavam desvios em função das intervenções viárias na região.

Nas filmagens, é possível ver os indivíduos queimando galhos e as placas no meio da avenida, comprometendo a segurança dos motoristas que trafegam pelo trecho em obras. Até o momento, não houve confirmação sobre prisões ou ações policiais relacionadas ao caso.

O local é conhecido pelo frequente fluxo de usuários de drogas e moradores de rua, que muitas vezes se abrigam no barranco do Rio Anhandui. O incidente reforça a preocupação com a manutenção da ordem e a proteção dos equipamentos públicos em áreas vulneráveis da cidade.

Autoridades ainda não se manifestaram oficialmente sobre o ocorrido. A comunidade aguarda providências para evitar novos ataques e garantir a segurança nas obras.