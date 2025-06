VÍDEO: Golaço de Duda Sampaio brilha em clássico do Paulistão

Mesmo com a derrota do Corinthians, o destaque do clássico contra o São Paulo, pelo Paulistão Feminino, foi o golaço da meia Duda Sampaio. Convocada para a Copa América, a jogadora acertou um chute impressionante de longa distância, aos 31 minutos do primeiro tempo, abrindo o placar com um lance de rara beleza.

A finalização, feita da intermediária pelo lado esquerdo, foi certeira no ângulo esquerdo da goleira Carlinha, que nada pôde fazer. O lance empolgou a torcida e reforçou o protagonismo de Duda na equipe.

Apesar da pintura, o Corinthians sofreu a virada nos acréscimos. Kaká empatou aos 48 do segundo tempo, e Vitorinha selou a vitória são-paulina por 2 a 1. Com isso, as Brabas perderam a invencibilidade e a liderança da competição.

Agora, o estadual será paralisado para a disputa da Copa América, retornando apenas em agosto.