VÍDEO: Foragido da justiça do Amazonas é preso em Campo Grande por tráfico de drogas

Na tarde de quarta-feira (16), policiais do DOF prenderam um homem de 51 anos em Campo Grande, acusado de tráfico de drogas. Durante patrulhamento, os policiais viram o suspeito abandonando uma mochila e tentando fugir para uma chácara. Ele foi alcançado e detido.

Na mochila, estavam porções de skank. Ao investigar a chácara, a polícia encontrou mais drogas, incluindo skank e maconha, escondidas em um cômodo e em um galão de plástico enterrado no terreno. Ele afirmou que era o responsável pelo local e que tinha sido contratado por paraguaios para guardar a droga, totalizando 68,95 Kg.

Além disso, durante a checagem dos dados, foi descoberto um mandado de prisão contra ele por tráfico internacional de armas, emitido pela 2ª Vara de Execuções Penais de Manaus.

A operação contou com apoio do Batalhão de Choque e o material apreendido foi levado à Delegacia de Polícia Civil em Campo Grande. A ação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, em parceria com a Sejusp e o MJSP.