VÍDEO: “Electro” em ação: Faíscas e gênio do crime no furto de energia

Em meio a faíscas, “Electro” foi flagrado na manhã desta quarta-feira (28) furtando fios de energia na esquina da Rua do Carneiro com a Rua Floriano Paulo Corrêa, no Jardim Nhanha, em Campo Grande, bem perto de uma escola municipal. O “show” não passou despercebido: moradores gravaram imagens do homem manipulando fios em curto-circuito, criando mais luzes do que uma festa de Réveillon.

Rosenilda Pereira, vizinha da região, comentou que a insegurança já faz parte da rotina e que o episódio deixou residências sem internet, gerando caos doméstico instantâneo. Equipes de manutenção compareceram ao local, mas a sensação de insegurança persiste. O caso evidencia a ousadia de quem acha que fios elétricos são brinquedo e reforça a necessidade de maior vigilância, enquanto Electro segue deixando faíscas, interrupções e um humor involuntário por onde passa.