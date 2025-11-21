VÍDEO: Carregador entra em curto e pia pega fogo em banheiro de residência

O Corpo de Bombeiros atendeu um incêndio no bairro Guatos, em Corumbá, após vizinhos relatarem intensa fumaça saindo de uma residência desocupada. Os militares pularam o muro e arrombaram a porta, encontrando as chamas concentradas no banheiro. Segundo a equipe, o fogo começou em um carregador conectado na tomada, que entrou em curto-circuito ao entrar em contato com uma peça de roupa sobre uma pia de acrílico.

A estrutura estava apoiada em uma bancada de mármore, que também começou a ser atingida pelas chamas. Para impedir que o incêndio se alastrasse por outros cômodos, os bombeiros removeram a pia em chamas e contiveram rapidamente o foco. A ação evitou danos maiores à casa, que possuía materiais inflamáveis próximos ao ponto inicial.

A operação trouxe segurança aos moradores que acionaram o socorro ao perceberem o risco de um incêndio de grandes proporções.