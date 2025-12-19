sábado, 20/12/2025

VÍDEO: Caminhão com caçamba levantada provoca caos na Rachid Neder

Postes caem sobre veículos

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Itamar Buzzatta

Um caminhão causou destruição na tarde desta sexta-feira (19) na Avenida Rachid Neder, no bairro São Francisco, em Campo Grande.
Segundo testemunhas, o veículo circulava com a caçamba levantada e acabou puxando diversos cabos de energia elétrica. Com o impacto, dois postes foram arrastados, e um deles caiu sobre uma Fiat Strada.

Um HB20 também teve o teto destruído devido aos fios de eletricidade. Outro veículo que passava pela avenida sofreu danos ao se enroscar nos cabos. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar estão no local atendendo a ocorrência. Ainda não há confirmação oficial sobre a gravidade dos feridos, mas testemunhas relataram que pessoas ficaram machucadas.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

