VÍDEO: Caminhão com caçamba levantada provoca caos na Rachid Neder

Um caminhão causou destruição na tarde desta sexta-feira (19) na Avenida Rachid Neder, no bairro São Francisco, em Campo Grande.

Segundo testemunhas, o veículo circulava com a caçamba levantada e acabou puxando diversos cabos de energia elétrica. Com o impacto, dois postes foram arrastados, e um deles caiu sobre uma Fiat Strada.

Um HB20 também teve o teto destruído devido aos fios de eletricidade. Outro veículo que passava pela avenida sofreu danos ao se enroscar nos cabos. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar estão no local atendendo a ocorrência. Ainda não há confirmação oficial sobre a gravidade dos feridos, mas testemunhas relataram que pessoas ficaram machucadas.