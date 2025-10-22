quinta-feira, 23/10/2025

VÍDEO: Avião perde controle após decolagem e explode na Venezuela

Bimotor entra em giro mortal logo após decolar no interior da Venezuela

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução redes sociais

Na manhã desta quarta-feira (22), um grave acidente aéreo chocou o estado de Táchira, no interior da Venezuela. Um avião modelo Piper PA-31T1 Cheyenne I, de matrícula YV1443, sofreu uma pane logo após decolar do Aeroporto de Paramillo, próximo à fronteira com a Colômbia.

Testemunhas relataram que a aeronave começou a se inclinar bruscamente para a esquerda momentos depois de sair do solo. Em seguida, o avião entrou em um giro descontrolado em torno de seu próprio eixo, quase chegando a uma posição de voo invertido.

A perda de controle fez com que o avião caísse sobre a grama ao lado da pista, capotando violentamente antes de explodir em chamas. Uma densa nuvem de fumaça preta pôde ser vista a quilômetros de distância.

Informações preliminares indicam que havia duas pessoas a bordo — o número máximo de ocupantes possíveis seria seis. Infelizmente, ambas teriam morrido no impacto, segundo fontes locais ainda não confirmadas oficialmente.

As autoridades já iniciaram as investigações para apurar as causas do acidente. O vídeo do momento do acidente circula nas redes sociais e reforça a violência do impacto.

CATEGORIAS:
DESTAQUE_TEXTO

Últimas Notícias

Mais notícias

Escolas de Mato Grosso do Sul passam por avaliações nacional e regional a partir de segunda-feira

ANELISE PEREIRA - 0
Período para realização das provas começa no dia 20 de outubro; as duas etapas, Saeb e Saems, acontecem nos meses de outubro e novembro As...
Leia mais

Ataque a tiros de fuzil deixa 2 mortos em Irajá

Milton - 0
Na madrugada desta sexta-feira (17), pelo menos dois homens em situação de rua foram mortos a tiros de fuzil enquanto dormiam sob a marquise...
Leia mais

Anastácio investe com recursos próprios e entrega terceiro ônibus escolar

ANELISE PEREIRA - 0
Na manhã desta sexta-feira (17), o Prefeito Manoel Aparecido - Cido realizou a entrega das chaves do terceiro ônibus escolar à Secretária Municipal de...
Leia mais

Paralisação de ônibus em Campo Grande causa transtornos

Milton - 0
O transporte coletivo em Campo Grande começou a ser retomado gradualmente na manhã desta quarta-feira (22), após uma paralisação de motoristas do Consórcio Guaicurus....
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia