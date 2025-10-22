VÍDEO: Avião perde controle após decolagem e explode na Venezuela

Na manhã desta quarta-feira (22), um grave acidente aéreo chocou o estado de Táchira, no interior da Venezuela. Um avião modelo Piper PA-31T1 Cheyenne I, de matrícula YV1443, sofreu uma pane logo após decolar do Aeroporto de Paramillo, próximo à fronteira com a Colômbia.

Testemunhas relataram que a aeronave começou a se inclinar bruscamente para a esquerda momentos depois de sair do solo. Em seguida, o avião entrou em um giro descontrolado em torno de seu próprio eixo, quase chegando a uma posição de voo invertido.

A perda de controle fez com que o avião caísse sobre a grama ao lado da pista, capotando violentamente antes de explodir em chamas. Uma densa nuvem de fumaça preta pôde ser vista a quilômetros de distância.

Informações preliminares indicam que havia duas pessoas a bordo — o número máximo de ocupantes possíveis seria seis. Infelizmente, ambas teriam morrido no impacto, segundo fontes locais ainda não confirmadas oficialmente.

As autoridades já iniciaram as investigações para apurar as causas do acidente. O vídeo do momento do acidente circula nas redes sociais e reforça a violência do impacto.