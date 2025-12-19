sexta-feira, 19/12/2025

Vídeo: Avião cai nos EUA e mata piloto da Nascar e familiares

Tragédia aérea choca fãs da Nascar

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Um avião executivo caiu e explodiu nesta quinta-feira (18) em um aeroporto da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, matando as sete pessoas a bordo, incluindo o piloto da Nascar Greg Biffle e sua família. O Cessna C550 havia decolado com destino à Flórida, mas retornava para pouso quando caiu. Jogadores de golfe próximos ao aeroporto relataram que a aeronave passou muito baixa antes da queda. Parte dos destroços caiu em um campo, causando grande destruição.

O NTSB e a FAA investigam as causas do acidente, enquanto familiares e fãs lamentam a perda. Biffle era um piloto consagrado, com mais de 50 vitórias nas principais categorias da Nascar. Em 2024, ele foi homenageado por suas ações humanitárias após o furacão Helene.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Materiais escolares têm itens com variação de até 300% em Campo Grande

ANELISE PEREIRA - 0
Levantamento do Procon Mato Grosso do Sul revelou variação de preços de até 300% em itens que compõem as listas de materiais escolares, em...
Leia mais

Em Juti e Amambai, Governo de MS lança obra da MS-289 e entrega obras de educação e infrastrutura

ANELISE PEREIRA - 0
Com atuação municipalista, o Governo de Mato Grosso do Sul mantém investimentos em todos os municípios contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade...
Leia mais

Zé Teixeira prioriza Dourados no encerramento do ano legislativo

Milton - 0
No encerramento dos trabalhos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Zé Teixeira concentrou esforços para garantir melhorias estruturais em...
Leia mais

Furto de carneiros é esclarecido em Anaurilândia

Milton - 0
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Anaurilândia-MS, esclareceu na terça-feira (16) um caso de abigeato, referente ao furto de carneiros de uma...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia