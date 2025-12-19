Vídeo: Avião cai nos EUA e mata piloto da Nascar e familiares

Um avião executivo caiu e explodiu nesta quinta-feira (18) em um aeroporto da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, matando as sete pessoas a bordo, incluindo o piloto da Nascar Greg Biffle e sua família. O Cessna C550 havia decolado com destino à Flórida, mas retornava para pouso quando caiu. Jogadores de golfe próximos ao aeroporto relataram que a aeronave passou muito baixa antes da queda. Parte dos destroços caiu em um campo, causando grande destruição.

O NTSB e a FAA investigam as causas do acidente, enquanto familiares e fãs lamentam a perda. Biffle era um piloto consagrado, com mais de 50 vitórias nas principais categorias da Nascar. Em 2024, ele foi homenageado por suas ações humanitárias após o furacão Helene.