Victória Lopes fatura terceiro ouro no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

A atleta Victória Lopes, natural de Ivinhema/MS, conquistou no domingo (10) sua terceira medalha de ouro na temporada do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Junto com a parceira Thâmela (ES), Victória venceu a 6ª etapa do circuito, realizada em Marechal Deodoro (AL). A final contra as brasileiras Duda e Ana Patrícia, campeãs olímpicas em Paris 2024, não foi disputada devido a um problema físico de Ana Patrícia.

A dupla treinada por Marco Char já havia conquistado títulos nas etapas de Saquarema/RJ e Cuiabá/MT. Além de resultados expressivos no Circuito Mundial, garantindo o topo do ranking feminino. Entre as vitórias recentes está o título da Etapa Elite de Saquarema, onde superaram a dupla americana Nuss/Brascher, e o ouro na etapa Elite de Ostrava, na República Tcheca.

Além de Victória Lopes, o estado de Mato Grosso do Sul brilhou com Talita Antunes, que levou o bronze ao lado de Taiana/CE, e Arthur Mariano, que conquistou a prata no naipe masculino com Adrielson/PR. O sucesso da dupla Thâmela/Vic e o bom desempenho dos atletas sul-mato-grossenses marcam uma temporada histórica para o vôlei de praia nacional.