terça-feira, 12/08/2025

Victória Lopes fatura terceiro ouro no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Dupla Thâmela/Vic mantém domínio na temporada e reforça posição no topo do ranking mundial

Milton
Publicado por Milton
Foto: Rede social oficial

A atleta Victória Lopes, natural de Ivinhema/MS, conquistou no domingo (10) sua terceira medalha de ouro na temporada do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Junto com a parceira Thâmela (ES), Victória venceu a 6ª etapa do circuito, realizada em Marechal Deodoro (AL). A final contra as brasileiras Duda e Ana Patrícia, campeãs olímpicas em Paris 2024, não foi disputada devido a um problema físico de Ana Patrícia.

A dupla treinada por Marco Char já havia conquistado títulos nas etapas de Saquarema/RJ e Cuiabá/MT. Além de resultados expressivos no Circuito Mundial, garantindo o topo do ranking feminino. Entre as vitórias recentes está o título da Etapa Elite de Saquarema, onde superaram a dupla americana Nuss/Brascher, e o ouro na etapa Elite de Ostrava, na República Tcheca.

Além de Victória Lopes, o estado de Mato Grosso do Sul brilhou com Talita Antunes, que levou o bronze ao lado de Taiana/CE, e Arthur Mariano, que conquistou a prata no naipe masculino com Adrielson/PR. O sucesso da dupla Thâmela/Vic e o bom desempenho dos atletas sul-mato-grossenses marcam uma temporada histórica para o vôlei de praia nacional.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Michelle Bolsonaro sai em defesa de Marcos Pollon e repudia provocações em manifestação

ANELISE PEREIRA - 0
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro manifestou apoio público ao deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) e à esposa dele, Nayane Bittencourt, após o casal relatar episódios...
Leia mais

DOURADOS: Prefeitura melhora infraestrutura e faz supressão e podas de árvores na UBS IV plano 

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Dourados realizou uma série de melhorias na Unidade Básica de Saúde (UBS) Julvis Arruda Matos, localizada no IV Plano. As ações...
Leia mais

Coronel David é o representante da direita melhor colocado na pesquisa Correio do Estado-Ipems

Milton - 0
A pesquisa realizada pelo Correio do Estado e o Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems) com intenções de votos para deputado...
Leia mais

80 anos do ataque nuclear a Hiroshima e Nagasaki

Milton - 0
No dia 6 de agosto de 1945, Hiroshima se tornou o palco do primeiro ataque nuclear da história, seguido três dias depois por Nagasaki....
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia