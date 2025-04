Vice-presidente da Inrede participa de encontro sobre desenvolvimento urbano sustentável em Campo Grande

A participação de Campo Grande no X Encontro da InREDE foi marcada por trocas de experiências e aprendizados significativos. Como vice-presidente da Rede Brasileira de Institutos de Planejamento (InREDE) no Centro-Oeste, o município teve a oportunidade de conhecer de perto projetos inovadores de urbanização e mobilidade.

Um dos momentos mais importantes foi a visita ao Parque Linear Cantinho do Céu, que aconteceu no terceiro dia do evento. Os participantes puderam observar as transformações promovidas pela Prefeitura de São Paulo, que implementou um sistema de transporte aquático na Represa Billings. A solução inovadora reduziu o tempo de travessia da população de 1h50 para apenas 20 minutos, proporcionando mais acessibilidade e qualidade de vida para a população.

“Precisamos pensar em formas diferentes de acesso. E esta experiência nos trouxe isso. Se antes a população daquela região precisava contornar a represa para chegar ao outro lado, hoje, faz isso em um transporte aquático ganhando 1h3O para outras atividades. Isso é pensar nas pessoas, é encontrar caminhos para viver melhor”, diz a diretora-presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Domingues.

A secretária adjunta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Vera Bacchi, concorda e diz que os aprendizados extraídos da experiência melhoram a mobilidade urbana, a acessibilidade e a sustentabilidade ambiental. “A criação de espaços públicos integrados com soluções de transporte eficiente pode fortalecer o desenvolvimento da cidade, tornando-a mais inclusiva e sustentável”, conclui.

X Encontro da InREDE

A Abertura do X Encontro da InREDE aconteceu no Salão Nobre do Theatro Municipal e contou com a participação do prefeito de São Paulo, autoridades e especialistas, destacando a importância de práticas sustentáveis para a gestão da água nas cidades.

O segundo dia foi dedicado a oficinas práticas e trocas de experiências, encerrando com a tradicional passagem do foguete para Manaus, próxima cidade-sede do encontro.

A participação de Campo Grande no evento reforça o compromisso da cidade em buscar referências bem-sucedidas para aprimorar a gestão urbana. A troca de experiências no Inrede demonstra que a inovação e a sustentabilidade devem caminhar juntas para a construção de um futuro melhor para todos os cidadãos.

Sobre a InRede

A Rede Brasileira de Institutos de Planejamento surgiu do anseio de construir uma rede colaborativa entre departamentos de planejamento, fomentando a troca de conhecimentos, cooperação e intercâmbios entre equipes gestoras e técnicas. A iniciativa permite o crescimento conjunto, com um olhar integrador, interdisciplinar, com continuidade no planejamento e conectado com as pessoas e com a cidade.