Vereadora Luiza Ribeiro integra comissão de fiscalização do IMPCG

A Câmara Municipal de Campo Grande criou uma comissão especial para investigar as aplicações do IMPCG no Banco Master, após a instituição entrar em liquidação por irregularidades. A vereadora Luiza Ribeiro (PT) foi confirmada como integrante do grupo, que atuará na análise técnica e política do caso. A comissão surgiu em resposta às cobranças de Luiza por maior transparência no uso dos recursos previdenciários municipais.

Em reunião recente, o IMPCG informou que buscará na Justiça a recuperação dos valores investidos, estimados em R$ 1,4 milhão. Os vereadores também solicitaram toda a documentação que justificou a aplicação, cujo envio está previsto até 10 de dezembro. O grupo acompanhará não apenas o caso do Banco Master, mas outras operações financeiras do Instituto. Para Luiza, a fiscalização é essencial para proteger o patrimônio dos servidores e garantir esclarecimentos completos.