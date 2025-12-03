quarta-feira, 3/12/2025

Vereadora Luiza Ribeiro integra comissão de fiscalização do IMPCG

Milton
Publicado por Milton

A Câmara Municipal de Campo Grande criou uma comissão especial para investigar as aplicações do IMPCG no Banco Master, após a instituição entrar em liquidação por irregularidades. A vereadora Luiza Ribeiro (PT) foi confirmada como integrante do grupo, que atuará na análise técnica e política do caso. A comissão surgiu em resposta às cobranças de Luiza por maior transparência no uso dos recursos previdenciários municipais.

Em reunião recente, o IMPCG informou que buscará na Justiça a recuperação dos valores investidos, estimados em R$ 1,4 milhão. Os vereadores também solicitaram toda a documentação que justificou a aplicação, cujo envio está previsto até 10 de dezembro. O grupo acompanhará não apenas o caso do Banco Master, mas outras operações financeiras do Instituto. Para Luiza, a fiscalização é essencial para proteger o patrimônio dos servidores e garantir esclarecimentos completos.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

PONTA PORÃ: Alunos da educação infantil da Escola Mappe visitam a prefeitura do município

ANELISE PEREIRA - 0
Na tarde desta quinta-feira, 27 de novembro, alunos do Ensino Infantil IV da Escola Mappe (Moderna Associação Pontaporanense de Ensino) realizaram uma visita especial...
Leia mais

Busca ativa escolar impulsiona permanência e melhora indicadores nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul

ANELISE PEREIRA - 0
Com visitas domiciliares, monitoramento da frequência e apoio às famílias, escolas estaduais de MS alcançam índices próximos de zero e ampliam o acesso à...
Leia mais

Mulher atropelada na Marginal Tietê perde as pernas

Milton - 0
A mulher de 31 anos que foi atropelada e arrastada na Marginal Tietê, na manhã de sábado (29), precisou amputar as duas pernas abaixo...
Leia mais

Homem diz vender partes humanas em Serra Leoa

Milton - 0
O tráfico de partes humanas em Serra Leoa tem gerado medo e revolta entre famílias locais. Em Makeni, o caso do menino Papayo, morto...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia