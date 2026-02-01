domingo, 1/02/2026

Vereador Veterinário Francisco participa de solenidade do CRMV-MS e reforça importância da Medicina Veterinária na política e saúde pública

Na tarde de sexta-feira (30), o vereador Veterinário Francisco participou da solenidade de entrega das carteiras profissionais aos novos médicos veterinários e zootecnistas, pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia de Mato Grosso do Sul.

O evento marcou oficialmente o início da trajetória profissional dos recém-formados e destacou o compromisso da Medicina Veterinária com a saúde pública, o bem-estar animal e a proteção da população.

Durante a cerimônia, foi ressaltada a importância da atuação do médico-veterinário não apenas no cuidado com os animais, mas também no controle de zoonoses, na segurança alimentar e na promoção da saúde coletiva. A profissão exerce um papel essencial na garantia da qualidade de vida da sociedade, sendo estratégica para a saúde única — que integra saúde humana, animal e ambiental.

“Como médico veterinário e vereador, tenho a responsabilidade de defender e valorizar a nossa profissão. Lutamos diariamente por reconhecimento, melhores condições de trabalho e por políticas públicas que fortaleçam uma categoria essencial para a saúde pública, o bem-estar animal e a proteção da sociedade como um todo”, destacou.

Ao final da solenidade, o vereador parabenizou os novos médicos veterinários e zootecnistas, desejando sucesso nessa nova etapa profissional.

