Vereador Veterinário Francisco lança campanha “Natal Solidário Pet” para ajudar animais resgatados

O vereador Veterinário Francisco lança, nesta terça-feira (18), a campanha “Natal Solidário Pet”, uma iniciativa em parceria com a Câmara Municipal, a Escola do Legislativo e empresas patrocinadoras. A ação tem como objetivo arrecadar doações para tornar o Natal mais feliz para animais abandonados e resgatados por protetores independentes.

Segundo o vereador, a proposta é unir forças para levar amor e esperança a cães e gatos que foram vítimas de abandono.

“É muito importante podermos fazer o bem para esses anjinhos de quatro patas, que só nos dão amor e, infelizmente, foram deixados para trás. Nosso foco é arrecadar o máximo possível de doações”, destacou o vereador.

As doações arrecadadas serão destinadas a protetoras independentes cadastradas no site da SUBEA (Subsecretaria de Bem-Estar Animal). Atualmente, são 202 protetoras que estão registradas e participarão do sorteio.

Os interessados em contribuir podem entregar as doações diretamente na Câmara Municipal ou em empresas parceiras da campanha. Para localizar o ponto de arrecadação mais próximo, basta entrar em contato com o gabinete do vereador pelo WhatsApp (67) 99906-4077.

A campanha segue até o dia 18 de dezembro.

“Faça um pet feliz, doe amor e espalhe rações. Toda ajuda é bem-vinda para transformar o Natal desses animais”, reforçou o vereador Veterinário Francisco.

