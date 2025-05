Vereador Salineiro apresenta emendas à LDO voltadas à segurança, mobilidade, educação e desenvolvimento

O vereador André Salineiro (PL) apresentou suas emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que será votada pela Câmara Municipal de Campo Grande. A LDO define as bases para a elaboração do orçamento municipal do próximo ano e, para 2026, a previsão é de R$ 6,8 bilhões em recursos.

As emendas apresentadas por Salineiro abrangem áreas estratégicas como segurança, mobilidade urbana, meio ambiente, educação financeira e agricultura familiar. Entre as propostas, estão a ampliação de quebra-molas, faixas elevadas e abrigos de ônibus, além do reforço à sinalização semafórica e investimentos em energia solar na iluminação pública e sinalização.

Na área da segurança, o vereador propôs equipar melhor a Guarda Civil Metropolitana (GCM), com armamentos, equipamentos de proteção e a criação de núcleos permanentes de capacitação, além da inclusão do adicional de periculosidade para os agentes. Outro destaque é a expansão das câmeras de videomonitoramento em praças e parques da cidade.

As emendas de Salineiro à LDO também contemplam ações de educação financeira para combater o superendividamento, além de eventos sobre a Rota Bioceânica, eixo estratégico para o desenvolvimento econômico da região. Ainda foi sugerida a ampliação de ações educativas no trânsito, priorizando a conscientização em vez da punição.

“Apresentei emendas que representam demandas reais da população e áreas em que Campo Grande precisa avançar, desde a valorização da Guarda Civil, passando pela mobilidade urbana, até a prevenção de acidentes com árvores e o fortalecimento da agricultura familiar. A LDO é uma das leis mais importantes do ano, porque define como serão aplicados os recursos públicos em 2026. E nosso papel é garantir que esse dinheiro vá para onde mais faz diferença na vida das pessoas”, afirmou Salineiro.

Após a votação da LDO, será a vez da LOA (Lei Orçamentária Anual), que detalhará ainda mais como será destinado o recurso.