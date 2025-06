Vereador Lucas Tonet propõe criação de novas linhas de transporte coletivo para ampliar integração em Jaraguari

Durante sessão na Câmara Municipal de Jaraguari, o vereador Lucas Tonet (PSDB) apresentou uma indicação propondo a realização de estudos técnicos para a criação e concessão de novas linhas de transporte coletivo no município. A medida visa beneficiar moradores da zona urbana e rural, promovendo o acesso digno à saúde, à educação e ao mercado de trabalho.

A proposta abrange os assentamentos, fazendas e os bairros Jaraguari Velho, Vila Triângulo e Bonfim, interligando essas localidades à sede do município. O trajeto ainda contempla a extensão das linhas até a região da Projebio e da Indústria Santa Rita, nas margens da BR-163, abrangendo também as empresas localizadas ao longo da rodovia.“Estamos falando do direito básico de ir e vir, especialmente para quem vive em áreas mais afastadas. Nosso foco é garantir inclusão social e fomentar o desenvolvimento econômico de Jaraguari”, afirmou o vereador.

Lucas Tonet destaca que a iniciativa está em sintonia com a agenda de melhorias na mobilidade urbana e rural, com o objetivo de tornar o sistema de transporte coletivo mais eficiente, seguro e acessível a toda a população.

Com o lema #TrabalhoNãoPara, o parlamentar reforça que o projeto representa mais uma ação concreta de seu mandato. “A gente tá fazendo acontecer”, enfatiza Tonet, destacando que o próximo passo é viabilizar os estudos técnicos e a tramitação legal para que o município possa, de fato, implementar o novo modelo de concessão de transporte coletivo.