Vereador Dr. Jamal tem solicitação atendida: operação tapa-buracos na Rua Professor Severino Ramos de Queiroz – Vila Glória

O Vereador Dr. Jamal teve mais uma solicitação atendida pela Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS: a realização da operação tapa-buracos na Rua Professor Severino Ramos de Queiroz, no bairro Vila Glória.

A melhoria visa garantir melhores condições de tráfego e mais segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que utilizam a via diariamente. A ação foi executada após o vereador encaminhar a demanda, resultado do contato direto com os moradores da região.

Dr. Jamal destacou que o atendimento dessa reivindicação reforça o compromisso do seu mandato com a escuta ativa da população e com a busca por soluções eficazes para os problemas do dia a dia.

“Estamos sempre atentos às necessidades das comunidades. Ouvimos, cobramos e acompanhamos de perto cada solicitação para garantir melhorias reais na vida das pessoas”, afirmou o parlamentar.

A Rua Professor Severino Ramos de Queiroz agora conta com um trecho revitalizado, proporcionando mais segurança e acessibilidade aos usuários.

