Vereador Dr. Jamal tem mais uma solicitação atendida

A Prefeitura realizou nesta semana a troca de lâmpada na Rua Frei Gregório, nº 365, no Jardim Monte Líbano, após solicitação feita pelo Vereador Dr. Jamal. A via, que estava parcialmente às escuras, agora conta com iluminação adequada, aumentando a segurança e o conforto dos moradores.

A medida é parte do trabalho contínuo do vereador em atender as demandas da população, especialmente em áreas que enfrentam problemas de infraestrutura urbana. A escuridão no local vinha sendo motivo de preocupação entre os residentes, que temiam assaltos e acidentes.

Dr. Jamal destacou que pequenas ações também fazem grande diferença no cotidiano da comunidade. “Seguimos firmes na missão de ouvir e agir. Iluminação pública é segurança e dignidade para o cidadão”, afirmou o vereador.

A população pode continuar encaminhando solicitações por meio do gabinete do parlamentar, que se compromete a acompanhar cada pedido de perto.