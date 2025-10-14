Vereador Dr. Jamal apresenta novas solicitações por melhorias em bairros de Campo Grande

O Vereador Dr. Jamal Salem protocolou novas solicitações junto ao Executivo Municipal, reforçando seu compromisso com a qualidade de vida e o bem-estar da população campo-grandense.

Entre os pedidos apresentados estão:

1 Serviços de manutenção e limpeza na calçada da Rua Palmeiras, em frente à EMEI, na altura do número 102 – Parque dos Novos Estados / Jardim Futurista.

2 Revitalização e retirada das telas danificadas no entorno do campo de futebol localizado entre as ruas Marquês de Leão, das Palmeiras, da Cegonha e Uirapuru – Parque dos Novos Estados / Estrela Dalva.

3 Recapeamento asfáltico na Rua Pridiliano Rosa Pires, Rua Hugo Pereira do Vale e demais vias do Conjunto Residencial Mata do Jacinto.

4 Estudo de viabilidade para execução de recapeamento asfáltico na Rua Wanderlei Pavão, no Jardim Aeroporto.

5 Serviços de tapa-buraco na Rua do Selenita, altura do número 104, próximo ao Condomínio Alphaville 3 – Parque dos Novos Estados.

O Vereador Dr. Jamal destacou que essas solicitações refletem a atenção constante do seu mandato às demandas reais da população, reafirmando o compromisso com a segurança, mobilidade, acessibilidade e bem-estar de todos os campo-grandenses.

Fale com o Gabinete do Vereador Dr. Jamal WhatsApp: (67) 3316-1645

