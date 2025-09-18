quinta-feira, 18/09/2025

Verdão derrota River no Monumental de Núñez

Verdão abre boa vantagem em disputa por vaga na semi da Libertadores

Foto: ©REUTERS/Agustin Marcarian/Direitos Reservados

O Palmeiras deu um passo importante rumo à semifinal da Copa Libertadores ao vencer o River Plate por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (17), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Com um público fervoroso contra, o Verdão mostrou coragem e eficiência, saindo na frente logo aos 5 minutos, com gol de cabeça do zagueiro Gustavo Gómez após escanteio cobrado por Andreas Pereira. Antes do intervalo, Vitor Roque ampliou, aproveitando um lançamento de Flaco López e finalizando com categoria.

Na segunda etapa, o River pressionou bastante, buscando o empate, que só veio aos 43 minutos, em um chute de fora da área do zagueiro Martínez Quarta. O Palmeiras, no entanto, segurou o resultado e agora pode até empatar o confronto na volta, no Allianz Parque, para garantir vaga na semifinal.

Enquanto isso, o Atlético-MG empatou em 2 a 2 com o Bolívar na altitude de La Paz pela Copa Sul-Americana, com gols de Vitor Hugo e Alexsander para o Galo.

